Firenze, 25 ottobre 2025 – Non si rialza il mercato del lavoro in Toscana. I segnali di difficoltà che arrivano da diversi settori, a partire da moda e manifattura, trovano conferma nei numeri diffusi dalla Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati Inps relativi al primo semestre 2025. Le ore di cassa integrazione autorizzate nella regione sono state quasi 24,3 milioni, con un aumento del 37,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un incremento superiore alla media nazionale (+21,8%), che colloca la Toscana al sesto posto in Italia dopo Molise, Basilicata, Abruzzo, Piemonte e Sardegna. La crisi tocca da vicino anche il tessuto produttivo più tradizionale: simbolico, in questo senso, il recente stop alla manifattura di Soci, a Bibbiena, l’unica azienda a produrre il celebre panno del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, Toscana ancora in crisi: +37,9% di ore di cassa integrazione nei primi sei mesi 2025