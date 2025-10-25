Lavoro Toscana ancora in crisi | +37,9% di ore di cassa integrazione nei primi sei mesi 2025
Firenze, 25 ottobre 2025 – Non si rialza il mercato del lavoro in Toscana. I segnali di difficoltà che arrivano da diversi settori, a partire da moda e manifattura, trovano conferma nei numeri diffusi dalla Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati Inps relativi al primo semestre 2025. Le ore di cassa integrazione autorizzate nella regione sono state quasi 24,3 milioni, con un aumento del 37,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un incremento superiore alla media nazionale (+21,8%), che colloca la Toscana al sesto posto in Italia dopo Molise, Basilicata, Abruzzo, Piemonte e Sardegna. La crisi tocca da vicino anche il tessuto produttivo più tradizionale: simbolico, in questo senso, il recente stop alla manifattura di Soci, a Bibbiena, l’unica azienda a produrre il celebre panno del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
