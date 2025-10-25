Lavoro Pizzuti Cifa | Principio di equivalenza apre a competizione virtuosa tra modelli di tutela
Roma, 25 ott. -(Adnkronos) - “Il principio di equivalenza è un punto di svolta: restituisce dignità a tutti i contratti collettivi che, pur non essendo comparativamente più rappresentativi secondo i vecchi criteri, garantiscono ugualmente ai lavoratori le stesse tutele sostanziali. È un riconoscimento di civiltà giuridica e un segnale importante per le imprese e per il mondo della contrattazione collettiva”. Così Paolo Pizzuti docente Diritto del Lavoro presso l'università del Molise, nel corso del talk tecnico “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”, organizzato questa mattina da FonARCom nell'ambito della Convention nazionale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
