Lavoro Capaccio su appalti e contratti collettivi | Principio di equivalenza richiede responsabilità

Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - "Il ruolo dei tecnici rispetto al nuovo quadro normativo è estremamente complesso e delicato, perché si tratta di bilanciare le tutele economiche e normative dei lavoratori in un contesto in continua evoluzione. Quella dei consulenti del lavoro è una funzione cruciale, di supporto non solo al mondo imprenditoriale ma anche alle pubbliche amministrazioni, come presidio tecnico indispensabile in una materia complessa e dinamica.” Lo ha dichiarato Francesco Capaccio, avvocato giuslavorista e consulente del lavoro, intervenendo al talk “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”, organizzato da FonARCom nell'ambito della Convention dei Consulenti del Lavoro di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Capaccio su appalti e contratti collettivi: "Principio di equivalenza richiede responsabilità"

