Lavori su argini e muri contenitivi Due milioni e mezzo per la sicurezza Le opere del Consorzio verso la fine

Difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico a Quarrata: nuove opere sono state avviate dal Corsorzio di Bonifica e altre previste, già finanziate dalla Regione Toscana, su un territorio gravemente coinvolto dai disastrosi eventi meteo del 2 novembre 2023 e di marzo 2025. Per riparare i danni di marzo scorso, il Consorzio sta concludendo i lavori in somma ugenza per il rifacimento completo degli argini dello Stella dalla località di Ponte alla Catena fino all'argine della cassa di Case Carlesi. L'investimento ammonta a 2,5 milioni di euro, compresi nel pacchetto di lavori inderogabili progettato e condotto a cura del Consorzio di Bonifica, in accordo con la Regione Toscana e che dovrà poi trovare copertura economica nell'ambito dei fondi nazionali di Protezione Civile.

Lavori su argini e muri contenitivi. Due milioni e mezzo per la sicurezza. Le opere del Consorzio verso la fine - Gli interventi concentrati sul torrente Stella e sulla colline del Montalbano per i danni del 2022 e del 2023.

