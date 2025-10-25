Lavori in autostrada chiuso per una notte il tratto fra Chieti e Francavilla in direzione sud

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti per il potenziamento degli impianti della galleria "Vaccari", dalle 22 di domenica 26 alle 6 di lunedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Lavori autostrada Asti-Cuneo: chiusura notturna della Sp7 (località Due Lanterne) dal 3 al 13 novembre. Passaggio garantito per i mezzi di emergenza e TPL ? Come da ordinanza della Provincia di Cuneo : Le operazioni si svolgeranno durante la notte, - facebook.com Vai su Facebook

Lavori per la sicurezza in autostrada, svincolo di Villabate chiuso per una notte https://palermotoday.it/cronaca/lavori-autostrada-svincolo-villabate.html… - X Vai su X

Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto fra Chieti e Francavilla in direzione sud - In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla ... Segnala chietitoday.it

Chiusura notturna sull’Autostrada dei Laghi tra Busto Arsizio e Legnano: lavori in corso nella notte tra venerdì e sabato - Il tratto verso Milano sarà chiuso dalle 22 del 24 ottobre alle 5 del mattino successivo per interventi di pavimentazione. Come scrive laprovinciadivarese.it

Lavori in autostrada, chiuse di notte la complanare di Piacenza Sud e l’uscita di Fiorenzuola - Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre (dalle 21 alle 5) sarà chiusa la complanare di Piacenza per chi arriva da Bologna, per consentire i lavori ... Secondo piacenzasera.it