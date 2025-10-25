Lavori antiallagamenti completato un intervento
Notizia estremamente positiva per i residenti di Marotta nord in chiave anti allagamenti, che in questa area si sono verificati frequentemente. Sono stati completati i lavori di realizzazione del canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria e la Strada Statale 16 Adriatica. Ad evidenziarlo è Alice Andreoni, vicesindaco e prossimo primo cittadino facente funzione (al posto di Nicola Barbieri, eletto consigliere regionale). "L’opera, all’altezza di via Corfù, è terminata e ora é completamente funzionante – conferma Andreoni -, rappresentando un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza idrogeologica del quartiere di Marotta nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Lavori antiallagamenti, completato un intervento - A Marotta eseguita la realizzazione del canale di raccolta delle acque meteoriche sotto la linea ferroviaria e la Statale 16 Adriatica ... ilrestodelcarlino.it scrive
Tutti i lavori nelle scuole. Angori traccia un bilancio. Gli interventi sul territorio - A meno di due settimane dalla prima campanella, la Provincia di Pisa è al lavoro per la ripresa dell’imminente anno scolastico negli istituti secondari cittadini. Scrive lanazione.it
Lavori agli edifici scolastici. Previsto un investimento di circa duecentomila euro - Completato l’intervento di manutenzione relativo al tetto della palestra della media. Come scrive lanazione.it