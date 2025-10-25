Lavori anti-esondazioni rush finale Risolto il nodo del fosso Ghindossoli

Arrivano a conclusione i lavori sul fosso Ghindossoli, nel lato tombato. Lavori in somma urgenza che hanno riguardato la manutenzione e in alcuni tratti la sostituzione della copertura di questo fosso che è stato protagonista delle esondazioni nell’ondata di maltempo del marzo scorso. L’intervento era collegato alla ripulitura del Vingone in un piano di messa in sicurezza dei corsi d’acqua del reticolo minore. L’obiettivo era migliorare il deflusso delle acque, con un impatto positivo sul Vingone a cui il Ghindossoli si immette. Un’immissione messa in crisi proprio dall’incapacità di convogliare nel torrente tutte le acque col risultato che l’onda di piena finiva sull’A1, praticamente tagliando in due l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

