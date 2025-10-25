Lavori al ponte | dai tempi alla viabilità dai turisti ai servizi Tutti i dubbi degli imprenditori
C’è grande preoccupazione tra gli imprenditori del Lido di Volano dopo l’annuncio dei lavori per il rifacimento del ponte sul Po: l’opera è necessaria, su questo non si discute, ma i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori rischiano di avere pesanti ripercussioni sull’attività di negozi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ventimiglia, il sindaco sui lavori a Ponte San Ludovico: “Chiusura dell’Aurelia a Latte necessaria per la messa in sicurezza delle gallerie” Il primo cittadino precisa: i lavori ANAS dureranno quattro mesi e mirano a rendere più sicuro ed efficiente l’ac - facebook.com Vai su Facebook
Lavori al ponte sull’Arno: "Il cantiere va avanti nel rispetto dei tempi" - CALCINAIA"I lavori al ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma. Segnala lanazione.it
Il punto sui lavori al ponte: "Stanno rispettando i tempi. Due milioni per il terzo lotto" - Il Comune impegnato nel reperire le risorse per l’ultimo step dell’intervento "Intanto non si escludono sospensioni per il maltempo dell’autunno- Segnala lanazione.it
Valico Ventimiglia chiude 4 mesi per lavori, resta aperto ponte - Il valico frontaliero dell'Aurelia tra l'Italia e la Francia di Ponte San Ludovico a Ventimiglia (Imperia) per quattro mesi dal 3 novembre resterà chiuso al traffico per lavori di manutenzione lungo l ... Scrive msn.com