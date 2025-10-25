Lautaro Martinez fa gestacci a Conte l'allenatore inviperito | brutte scene in Napoli-Inter

Lautaro Martinez e Antonio Conte protagonisti di brutte scene in Napoli-Inter. L'attaccante ha provocato il mister con gestacci, dimostrando la presenza di ruggini pregresse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

