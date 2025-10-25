Lautaro Inter cancellata un’amichevole dell’Argentina | buone notizie per il derby c’è l’annuncio!

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Arrivano finalmente buone notizie per Cristian Chivu e l’ Inter dall’ Argentina. Dopo il consueto appuntamento con le convocazioni per la Selección, questa volta il tecnico Lionel Scaloni ha deciso di ridurre il carico di lavoro dei suoi giocatori in vista dei prossimi impegni. A novembre, infatti, l’Argentina disputerà solo una partita amichevole, fissata per il 14 contro l’ Angola. L’altra amichevole che solitamente era prevista nella finestra di novembre è stata cancellata, lasciando Lautaro Martinez con una sola, eventuale, partita nelle gambe prima del ritorno all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, cancellata un’amichevole dell’Argentina: buone notizie per il derby, c’è l’annuncio!

