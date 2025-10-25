L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Dazn per un fallo di Lautaro Martinez su Alessandro Buongiorno nei primi minuti di Napoli-Inter. Il commento di Marelli sul fallo di Lautaro su Buongiorno. Marelli ha dichiarato: « Per quanto riguarda l’infrazione c’è stata la richiesta di giallo per Lautaro, che non è una richiesta campata in aria: è intervenuto molto in ritardo su Buongiorno andando a impattare sulla caviglia destra ». L’anno scorso il difensore azzurro ha giocato 23 partite. Scriveva lo scorso 8 settembre il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il modo migliore per mettere le mani sul campionato, non c’è che dire, e anche per aprire il ballottaggio tra amici con Juan Jesus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lautaro commette fallo su Buongiorno, Marelli: «Il giallo poteva starci, è intervenuto molto in ritardo»