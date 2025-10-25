A Villa Torlonia è stata premiata Laura Bartolomeo di Avezzano, vincitrice del concorso internazionale per giovani stilisti "Un Talento per la scarpa" promosso da Sammauroindustria con il sostegno di Romagna Banca e Confindustria Romagna e giunto alla 25ª edizione. Si è imposta sul tema "Back to creativity". Nel corso dell’evento premiati i nove segnalati con un podio tutto al femminile per la piazza d’onore di Federica Peternelj di Chieti e il terzo di Michela Maldini di Cesena. Nel corso della serata è stato svelato il nome del vincitore di "Un Talento per il Tacco", dedicato al tacco d’alta moda, aggiudicato dalla vincitrice del "Talento per la scarpa" Laura Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Bartolomeo talento doppio: dopo la scarpa anche il tacco