Laura Bartolomeo talento doppio | dopo la scarpa anche il tacco

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Torlonia è stata premiata Laura Bartolomeo di Avezzano, vincitrice del concorso internazionale per giovani stilisti "Un Talento per la scarpa" promosso da Sammauroindustria con il sostegno di Romagna Banca e Confindustria Romagna e giunto alla 25ª edizione. Si è imposta sul tema "Back to creativity". Nel corso dell’evento premiati i nove segnalati con un podio tutto al femminile per la piazza d’onore di Federica Peternelj di Chieti e il terzo di Michela Maldini di Cesena. Nel corso della serata è stato svelato il nome del vincitore di "Un Talento per il Tacco", dedicato al tacco d’alta moda, aggiudicato dalla vincitrice del "Talento per la scarpa" Laura Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

laura bartolomeo talento doppio dopo la scarpa anche il tacco

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Bartolomeo talento doppio: dopo la scarpa anche il tacco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

laura bartolomeo talento doppioLaura Bartolomeo talento doppio: dopo la scarpa anche il tacco - A Villa Torlonia è stata premiata Laura Bartolomeo di Avezzano, vincitrice del concorso internazionale per giovani stilisti "Un ... Si legge su msn.com

laura bartolomeo talento doppioIl talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni - Ritorno alla manifattura artigianale creativa', nell’iniziativa promossa da Sammauroindustria ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Laura Bartolomeo Talento Doppio