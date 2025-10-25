L’Aula di Montecitorio ricorda Pasolini mercoledì 29 ottobre
ROMA – Nella giornata di mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 16,15, nell’Aula di Montecitorio si svolgeranno interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto per ricordare Pier Paolo Pasolini in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati anche nella traduzione della lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
