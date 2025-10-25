Latte versato dignità calpestata | quando la Bologna rossa voltò le spalle agli italiani

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il 18 febbraio 1947. L’inverno è nel suo gelo più feroce, le campagne emiliane sono coperte di ghiaccio, e nelle stazioni d’Italia ancora si respira la fame e la paura lasciate dalla guerra. Un treno merci avanza lentamente verso Bologna. Dentro quei vagoni non ci sono soldati, non ci sono armi: ci sono donne, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

latte versato dignit224 calpestata quando la bologna rossa volt242 le spalle agli italiani

© Lidentita.it - Latte versato, dignità calpestata: quando la Bologna “rossa” voltò le spalle agli italiani

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Latte Versato Dignit224 Calpestata