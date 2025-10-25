L’attaccante brasiliano vicino al Real Madrid di Mourinho nel 2010 | Era un suo desiderio personale
2025-10-25 09:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Amauri Carvalho, quell’attaccante che con i suoi ha lasciato il segno in Serie A gol e il suo fisico imponente è tornato di nuovo nelle notizie. Presente l’ex giocatore di Juventus, Palermo e Chievo Verona La Gazzetta dello Sport e ha ripercorso una carriera segnata da grandi momenti e opportunità che quasi lo hanno reso famoso Giocatore del Real Madrid o del Milan. Amauri lo rivela entrambi José Mourinho nel ruolo di Carlo Ancelotti Erano vicinissimi a portarlo su due delle panchine più prestigiose d’Europa: “Mou voleva portarmi al Bernabéu e Ancelotti mi aveva messo in cima alla lista per sostituire Inzaghi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
