Latina Pharma concordato chiuso e piano industriale presentato Ecco il nuovo futuro dell' azienda

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concordato preventivo chiuso e nuovo piano industriale presentato. Il futuro della Latina Pharma, l'azienda nata dalle ceneri della Corden pharma a Sermoneta, sembra aver preso la piega giusta. Nei giorni scorsi è ripreso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di confronto sul. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Farmaceutica: Mimit, ripreso confronto per rilancio sito di Latina Pharma - E' ripreso dopo alcuni anni il tavolo di confronto al Mimit su Latina Pharma, societa' farmaceutica ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Latina Pharma Concordato Chiuso