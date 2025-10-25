Latina minacciava e controllava con il GPS l’ex moglie | scatta il braccialetto elettronico
A Latina, uomo sottoposto a braccialetto elettronico per maltrattamenti all’ex moglie: misura cautelare dopo denuncia e indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
