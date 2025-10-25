L' ateneo del Friuli accoglie due studenti da Gaza

Udinetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Udine ha accolto due studenti palestinesi arrivati da Gaza per studiare grazie alle borse di studio del progetto Italian Universities for Palestinian Students (Iupals) della Conferenza dei Rettori Italiani (Crui) e del Ministero dell'Università e della Ricerca, a cui l’università. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ateneo friuli accoglie dueL'ateneo di Udine accoglie due studenti palestinesi da Gaza - L'Università di Udine ha accolto due studenti palestinesi arrivati da Gaza grazie alle borse di studio del progetto Italian universities for palestinian students della Conferenza dei rettori italiani ... Come scrive ansa.it

ateneo friuli accoglie dueL’Università di Udine accoglie due studenti da Gaza: “Un segnale concreto di sostegno” - UDINE – L’Università di Udine ha accolto due studenti palestinesi provenienti da Gaza grazie al progetto Italian Universities for Palestinian Students (IUPALS) promosso dalla Conferenza dei Rettori ... Come scrive nordest24.it

ateneo friuli accoglie dueRettore Università Stranieri accoglie studentessa palestinese - È stata accolta nella sede dell'Università per Stranieri di Perugia, Toqa Abukryyem la studentessa palestinese vincitrice di una delle due borse di studio erogate dall'Ateneo nell'ambito del progetto ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ateneo Friuli Accoglie Due