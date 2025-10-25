L’Atalanta U23 rifila sei gol al Picerno L’AlbinoLeffe cade contro l’Union Brescia

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SERIE C. Risultati contrastanti nell’11ª giornata del Campionato di Serie C: l’Atalanta Under 23 ha usato il pallottoliere per rifilare sei gol (6-2) in casa all’Az Picerno, mentre l’AlbinoLeffe ha perso per 2-1 in trasferta contro l’Union Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

