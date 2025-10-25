AGI - Finisce 1-1 il match tra Cremonese e Atalanta: al gol di Vardy, 39 anni il prossimo gennaio, ha risposto Brescianini. Buon punto per i grigiorossi, ora in decima posizione e a quota 11 punti, nel prossimo impegno ci sarà la sfida col Genoa. Sesto pareggio in campionato per i bergamaschi, il quarto consecutivo: risolto il problema del gol, Juric nel turno infrasettimanale contro il Milan dovrà ritrovare anche la vittoria. Nicola ha confermato il 3-5-2, con Zerbin interno di centrocampo e la coppia Vardy-Sanabria in attacco. Solito 3-4-2-1 per il tecnico croato, confermato il reparto offensivo visto con lo Slavia Praga, con Scamacca pronto a subentrare dalla panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Atalanta sbatte contro il muro della Cremonese (1-1)