L' Atalanta sbatte contro il muro della Cremonese 1-1

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Finisce 1-1 il match tra  Cremonese  e  Atalanta: al gol di  Vardy, 39 anni il prossimo gennaio,  ha risposto  Brescianini. Buon punto per i  grigiorossi, ora in decima posizione e a quota 11 punti, nel prossimo impegno ci sarà la sfida col  Genoa. Sesto  pareggio  in campionato per i  bergamaschi, il quarto consecutivo: risolto il problema del gol, Juric nel turno infrasettimanale contro il  Milan  dovrà ritrovare anche la vittoria. Nicola ha confermato il  3-5-2, con  Zerbin  interno di centrocampo e la coppia  Vardy-Sanabria  in attacco. Solito  3-4-2-1  per il tecnico croato, confermato il reparto offensivo visto con lo  Slavia Praga, con  Scamacca  pronto a subentrare dalla panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

l atalanta sbatte contro il muro della cremonese 1 1

© Agi.it - L'Atalanta sbatte contro il muro della Cremonese (1-1)

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta sbatte contro muroL'Atalanta sbatte contro il muro della Cremonese (1-1) - 1 il match tra Cremonese e Atalanta: al gol di Vardy, 39 anni il prossimo gennaio, ha risposto Brescianini. Riporta msn.com

atalanta sbatte contro muroCremonese-Atalanta, le pagelle: Vardy (7) primo gol in Serie A, Brescianini (6,5) salva la Dea, Terracciano (7) un muro - La squadra di Nicola sfiora il successo grazie al primo gol in Italia di Jamie Vardy che si sblocca in Serie A ed esulta con ... Secondo ilmessaggero.it

atalanta sbatte contro muroChampions League, Atalanta-Slavia Praga 0-0: la Dea crea, ma sbatte sul muro ceco - Nella terza giornata del girone unico di Champions League l'Atalanta non va oltre lo 0- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Sbatte Contro Muro