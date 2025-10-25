L’assist di Collina Arbitro donna in finale mondiale? | Se se lo merita perché no

Pierluigi Collina apre ad un arbitro donna in una finale del mondiale, lui che è uno degli italiani che hanno provato questo brivido. Ieri il presidente della commissione arbitri della FIFA, intervenendo a un talk al Maxxi di Roma, non si è nascosto: "Una donna arbitrerà mai una finale di un Mondiale? Se se lo merita, si. Non è una questione di gender, ma una questione di qualità. Oggi dico difficile. Ma se mi fosse stata fatta questa domanda 10 anni fa non avrei mai pensato che un trio più una avrebbe partecipato al mondiale, come è stato in Qatar – ha detto Collina –. Sicuramente ce ne sarà qualcuna al Mondiale 2026, ma è il campo che decide.

