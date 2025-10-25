Lascia l' auto in contromano e abbandona la pattumiera per strada | incastrato dalle telecamere

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo caso di abbandono rifiuti in Brianza. Questa volta è capitato a Caponago: un cittadino straniero di origine Nord africana residente a Concorezzo si è recato nel vicino comune con l’obiettivo di abbandonare 5 sacchi della pattumiera per strada.Incastrato dalle telecamere: la multa Stando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

