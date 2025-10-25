L’arte che unisce un evento inclusivo a sfondo sociale con 12 artisti

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Organizzata dall’ artista Annita Borino in collaborazione con l’ass.ne Suggestioni Mediterranee con l’ ausilio del circolo Vivi Pallavicino e l’ente di formazione Uni Galileo. Un evento inclusivo a sfondo sociale 12 artisti conclamati, emergenti, ragazzi alla prima esperienza artistica, un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Roma Unisce 2025, il programma dei Musei Diffusi e Sport Inclusivo: calendario ed eventi - Tornano le attività gratuite della rassegna Roma Unisce 2025, con l'iniziativa dei Musei Diffusi e di Sport Inclusivo della Capitale organizzata in autunno, fra i mesi di settembre e novembre. fanpage.it scrive

Play for Humanity a Roma: il calcio inclusivo che unisce generazioni e culture - Il 12 ottobre a Roma si terrà il più grande evento di inclusione nel calcio, “Play for Humanity – Il calcio che unisce”, promosso dalla Confederazione Calcistica Italiana. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Unisce Evento Inclusivo