L’Ars et Labor mette la quinta | Moretti-gol 1-0 superato l’esame di… Russi - CRONACA e VIDEO
La prima di tre sfide in otto giorni, per l'Ars et Labor, va in archivio con una vittoria risicata ma meritata (1-o contro il Russi). Anche se il pomeriggio del Mazza è forse più nuvoloso di quanto sembri anche solo guardando il cielo: alla buona notizia del secondo gol in altrettante giornate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
