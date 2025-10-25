L’Archivio della scultrice Rachele Bianchi e non solo Riscoperte milanesi

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autodidatta, sperimentale, pioniera, dicono oggi i critici. Impegnativa, divertente, dedita al lavoro, dice chi l’ha conosciuta da vicino. Cent’anni fa nasceva a Milano Rachele BianchiContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217archivio della scultrice rachele bianchi e non solo riscoperte milanesi

© Ilfoglio.it - L’Archivio della scultrice Rachele Bianchi, e non solo. Riscoperte milanesi

Scopri altri approfondimenti

l8217archivio scultrice rachele bianchiL'Archivio della scultrice Rachele Bianchi, e non solo. Riscoperte milanesi - A cent’anni dalla nascita Milano celebra la sua scultrice pioniera con una mostra al Palazzo Pirelli e con “La Rete delle Artiste”, progetto dell’Archivio a lei dedicato per unire e valorizzare le voc ... ilfoglio.it scrive

l8217archivio scultrice rachele bianchi100 anni fa nasceva Rachele Bianchi. Artista milanese tutta da riscoprire - Una scultrice decisamente sottovalutata Rachele Bianchi, tra le prime donne a ricevere riconoscimenti artistici nella Milano del Dopoguerra. Segnala artribune.com

PATTINAGGIO. Rachele Bianchi a europei e mondiali con la nazionale - Una bella notizia per il pattinaggio spezzino con la convocazione in nazionale della giovane Rachele Bianchi, che rappresenterà l’Italia al campionato Europeo di Trieste, in programma a settembre, e ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217archivio Scultrice Rachele Bianchi