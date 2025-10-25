Lara Gut-Behrami su Federica Brignone | L’importante è star bene per tornare a sciare lasciatela tranquilla
C’è il sorriso, ma ci sono anche i pensieri per chi non c’è. Lara Gut-Behrami chiude il proprio cammino a Soelden con più indicazioni positive che altro, in apertura della diciottesima sua stagione in Coppa del Mondo, dopo aver vinto due Sfere di Cristallo assolute con tre secondi posti. Le parole che ha rilasciato ai microfoni di RaiSport sono però tutte dedicate a Federica Brignone: “ Sinceramente penso che abbia la possibilità di guarire. L’importante è star bene per riuscire di nuovo a sciare. Capisco le Olimpiadi in casa, ma l’augurio che faccio a tutti gli italiani per Fede è di lasciarla tranquilla “. 🔗 Leggi su Oasport.it
