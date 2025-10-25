L' appartamento era una rivendita di crack e cocaina intraprendente pusher arrestato dai carabinieri

Aveva organizzato una rivendita di droga al riparo da occhi indiscreti in un monolocale di via Pietro Micca, in pieno centro a Palagonia, il 27enne arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già lo scorso aprile, era stato denunciato perché, insieme a un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

** IN VENDITA ** APPARTAMENTO P1 4 VANI / VIA DEGLI ORTI - PALAGONIA. - Rif. LFRGVN2022 **Prezzo: 70.000€ Trattabili** Come da titolo Giaquinta Immobiliare propone in vendita a Palagonia, in via degli Orti n.79, luminoso appartamento al prim - facebook.com Vai su Facebook

Sorpresi a preparare crack e cocaina in un appartamento a San Basilio: quattro arresti - La polizia del Distretto IV ha sventato il laboratorio casalingo di sostante stupefacenti, arrestando ... Secondo fanpage.it

Viavai e spaccio nell’appartamento, blitz dei carabinieri in via Crespi: coca e crack, 4 denunciati - Bologna, 5 settembre 2025 – Un viavai continuo di uomini e figure sospette, tra pusher e sbandati, che da tre anni orbitano – e in alcuni casi vivono, tra un appartamento e le fredde mura di una ... Segnala ilrestodelcarlino.it

La casa "bianca", scoperto appartamento dove venivano confezionate dosi di 'coca' e crack - A scoprire l'appartamento dello sballo in via Papiri, a San Paolomba, sono stati gli agenti della polizia di ... Lo riporta romatoday.it