Laporta sul caos Miami | La Liga ha subito il danno maggiore ci sarebbero state entrate significative

Joan Laporta, presidente del Barcellona, si prepara al Clasico contro il Real Madrid con grande fiducia. Intervistato durante il XV Congresso dei Club dei Tifosi di Andalusia, Ceuta e Melilla, Laporta ha parlato della motivazione della squadra, della gestione di Flick assente in panchina e della cancellazione della partita a Miami. Le parole di Laporta. In esclusiva a Mundo Deportivo: Come ha preso Flick il fatto di non poter essere in panchina? «L’allenatore sa che non potrà esserci, anche se abbiamo presentato un ultimo ricorso per una misura cautelare. Non è successo che Hansi non potrà esserci mentre Marcus (Sorg) sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

