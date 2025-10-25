L'annuncio di Carolyn Smith a Ballando | Ho ripreso le cure oncologiche sono dieci anni e non ne esco fuori

Un annuncio a dir poco coraggioso quello di Carolyn Smith all'inizio della puntata di Ballando con le stelle del 25 ottobre. Prima di aprire la busta e leggere il nome del primo ballerino in gara, la giudice ha lanciato un appello molto importante: "Fate prevenzione, non auguro a nessuno di vivere questo viaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

