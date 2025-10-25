L’Anfiteatro nascosto visita alle strutture sotterranee dell’Archeologico
Arezzo, 25 ottobre 2025 – Oggi arriva un’occasione imperdibile per scoprire «L’Anfiteatro nascosto». Un’opportunità straordinaria per ammirare le strutture sotterranee del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo a lume di.torcia. L’appuntamento è per stasera sabato 25 ottobre alle ore 21.30 quando il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo offre un’opportunità di visita da non perdere: sarà infatti possibile esplorare luoghi ordinariamente chiusi al pubblico, che custodiscono la parte più conservata dell’Anfiteatro romano di Arretium. Inedita sarà anche la modalità di visita: il pubblico (un massimo di 15 persone) sarà guidato dal personale del Museo e sarà invitato a partecipare al percorso facendo luce sui resti archeologici e sui reperti, “liberando” le tante storie celate in questi ambienti nascosti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
