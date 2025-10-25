Landini torna all' assalto | Non escludo sciopero nelle prossime settimane

Maurizio Landini torna a minacciare uno sciopero contro il governo Meloni: ormai si è perso il conto di quanti sono stati da inizio legislatura. Sicuramente più di quanti non ne siano stati convocati nei governi precedenti. Adesso ha messo nel mirino anche la Manovra di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri ma, intanto, come dice lui, " oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti ". Dopo gli accordi di pace in Palestina, tema che è sembrato stare particolarmente a cuore a un sindacato dei lavoratori, tanto da proclamare anche uno sciopero generale "a sorpresa", la Cgil è tornata a pensare ai temi interni con le solite, pretestuose, accuse contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

