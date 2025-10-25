Landini non esclude uno sciopero contro la Manovra
«Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti». Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, rispondendo a una domanda su un’eventuale sciopero dal corteo per la manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, indetta dal sindacato per protestare contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Migliaia le persone in corteo a Roma da da piazza della Repubblica a San Giovanni. Il Pd partecipa con una delegazione formata da Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
IN PIAZZA PER SALARI, DIRITTI E GIUSTIZIA FISCALE Le persone non arrivano a fine mese, sono povere anche lavorando https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/segreteria-generale/25-ottobre-lappello-di-maurizio-landini-in-piazza-per-salari-diritti-e-gi - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione Cgil oggi a Roma, Landini: “Non escludo uno sciopero contro la Manovra” - E' quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini oggi, sabato 25 ottobre, alla testa del corteo della ... Segnala msn.com
Corteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Il Corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni: Cgil, manifestazione nazionale «Democrazia al lavoro», con il segretario generale Landini ... Lo riporta ilmessaggero.it
Landini, sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla - Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che ... Come scrive msn.com