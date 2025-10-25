Landini minaccia un altro sciopero Adesso il motivo non è Gaza ma la manovra
Salari, pensioni, restituzione del fiscal drag: la Cgil torna in piazza, con una manifestazione nazionale a Roma, ed evoca lo sciopero sulla manovra. "Non escludiamo nulla", incalza Maurizio Landini: "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla. Di sicuro non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano". "Siamo in piazza per rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono povere pur lavorando", scandisce il leader della Cgil, la cui richiesta "è un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo aver portato la pace a Gaza (perché è stato merito suo, vero?), Landini torna alle sue vecchie battaglie: la PATRIMONIALE. Mentre il ministro Giorgetti lavora per aiutare il ceto medio e le famiglie, lui minaccia un nuovo sciopero perché vuole altre tasse. - facebook.com Vai su Facebook
Salvini: “Sciopero illegittimo, i lavoratori rischiano sanzioni”. Ma è falso. Landini: “Minaccia cittadini perbene che esercitano un diritto” - X Vai su X
Landini provoca il governo e minaccia lo sciopero: "Pronti a tutto se non arrivano risposte dalla manovra" - Il segretario della Cgil dalla manifestazione a Roma: "Siamo di fronte a una truffa di miliardi al lavoro dipendente" ... Scrive today.it
Landini: 'manovra truffa, cambiarla o sarà sciopero' - Una manovra "sbagliata" che non dà risposte vere su salari, fisco e pensioni, ma anzi le peggiora. Secondo ansa.it
Manovra: Cgil in piazza per i salari. Landini: "Non escludiamo sciopero" - Salari, pensioni, restituzione del fiscal drag: la Cgil torna in piazza, con una manifestazione nazionale a Roma, ed evoca lo sciopero sulla manovra. Scrive iltempo.it