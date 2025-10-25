Landini in corteo a Roma | Non finisce qui se la Legge di bilancio non cambierà radicalmente

Durante il corteo romano di oggi promosso dalla Cgil, il segretario generale Maurizio Landini ha lasciato spazio a un possibile scenario di confronto più duro con il governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Trancassini (FdI): Landini agitatore da corteo, offese a Meloni penose e indecenti https://lavocedelpatriota.it/trancassini-fdi-landini-agitatore-da-corteo-offese-a-meloni-penose-e-indecenti/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Sciopero: Cgil, più di 2 mln di persone in oltre 100 piazze Landini al corteo di Roma con 300mila manifestanti Roma, 3 ottobre - La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono - facebook.com Vai su Facebook

Corteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Il Corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni: Cgil, manifestazione nazionale «Democrazia al lavoro», con il segretario generale Landini ... Come scrive ilmessaggero.it

Manifestazione della Cgil a Roma, Landini: "Sciopero contro la Manovra? Non lo escludiamo" - L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, ... Segnala affaritaliani.it

Manifestazione CGIL a Roma, Landini attacca Salvini e annuncia: “non escludo manifestazione contro manovra” - Dietro lo striscione “Democrazia al lavoro” si sono radunati i manifestanti del corteo nazionale organizzato a Roma dal gruppo sindacale Cgil. Scrive strettoweb.com