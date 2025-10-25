Landini in corteo a Roma | Non finisce qui se la Legge di bilancio non cambierà radicalmente

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025

Durante il corteo romano di oggi promosso dalla Cgil, il segretario generale Maurizio Landini ha lasciato spazio a un possibile scenario di confronto più duro con il governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

