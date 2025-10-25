Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza La manovra cambi o è sciopero

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 –  Duecentomila partecipanti (secondo gli organizzatori) e gli applausi a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato. Dopo le polemiche per lo sciopero per la Palestina la Cgil manifesta contro la legge di bilancio e minaccia un nuovo sciopero generale se qualcosa non cambierà da qui al voto in Parlamento, mentre il leader Maurizio Landini dice che chi demonizza le piazze “ha paura della democrazia”. E allo scontro pensa il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “La Cgil è il primo sindacato per numeri di pensionati, la Cisl per numero di lavoratori. Hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

landini e la cgil riportano la sinistra in piazza la manovra cambi o 232 sciopero

© Quotidiano.net - Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”

Altre letture consigliate

landini cgil riportano sinistraLandini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero” - Duecentomila persona in corteo a Roma per protestare contro le misure del governo. Da msn.com

landini cgil riportano sinistraPiazza stanca. La Cgil partito di Landini non funziona - A Roma per il lavoro e contro la manovra solo bandiere del sindacato. huffingtonpost.it scrive

landini cgil riportano sinistraCorteo Cgil, Landini: “Salvini ha raccontato balle sulle pensioni. Pronti a scioperare contro la manovra” - Alla manifestazione della Cgil "Democrazia e lavoro", il segretario generale Maurizio Landini che si è detto pronto a scioperare contro la manovra ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Cgil Riportano Sinistra