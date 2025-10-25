Roma, 25 ottobre 2025 – Duecentomila partecipanti (secondo gli organizzatori) e gli applausi a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato. Dopo le polemiche per lo sciopero per la Palestina la Cgil manifesta contro la legge di bilancio e minaccia un nuovo sciopero generale se qualcosa non cambierà da qui al voto in Parlamento, mentre il leader Maurizio Landini dice che chi demonizza le piazze “ha paura della democrazia”. E allo scontro pensa il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “La Cgil è il primo sindacato per numeri di pensionati, la Cisl per numero di lavoratori. Hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. "La manovra cambi o è sciopero"