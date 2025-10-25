Lanciata a Napoli su via Toledo Uanema | festa degli altri vivi la Halloween partenopea

Puntomagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate animano per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città.. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di   Uànema: festa degli altri vivi.  Con 15 siti straordinariamente aperti  tra basiliche, catacombe e ipogei e  oltre 30 appuntamenti gratuiti  tra spettacoli e visite guidate, la rassegna promossa e finanziata dal  Comune di Napoli  non è solo un calendario di eventi, ma un vero  dispositivo civico  che riapre la città alla sua memoria profonda, trasformando il confine tra vita e morte in uno spazio abitabile, ironico e dissacrante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lanciata napoli via toledoLanciata a Napoli su via Toledo “Uanema: festa degli altri vivi” - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Si legge su napolivillage.com

Napoli, da via Toledo al lungomare dilagano degrado e abusivi - E se da un lato Napoli piace ai visitatori proprio per la sua caotica autenticità, dall’altro lato l’anarchia avanza nel centro del centro ... Secondo ilmattino.it

Un 'fiume' umano in via Toledo con maglie Napoli - Un'onda azzurra si sta già dirigendo in piazza Plebiscito, a Napoli, dove il Comune ha installato uno dei tre maxi schermi, per guardare il match Napoli - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lanciata Napoli Via Toledo