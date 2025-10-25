Lanciata a Napoli su via Toledo Uanema | festa degli altri vivi la Halloween partenopea
Oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate animano per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città.. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Con 15 siti straordinariamente aperti tra basiliche, catacombe e ipogei e oltre 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli e visite guidate, la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli non è solo un calendario di eventi, ma un vero dispositivo civico che riapre la città alla sua memoria profonda, trasformando il confine tra vita e morte in uno spazio abitabile, ironico e dissacrante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Si chiude con due indagati l’inchiesta della Procura di Napoli sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa da una statuetta lanciata dal balcone di un palazzo dei Quartieri Spagnoli nel settembre del 2024 - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli perde male a #Torino, perché il gol lo segna l’ex #Simeone lanciato da #Gilmour, e al 93’ #Lang fa l’1:1 ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Perde male anche perché fa di più del #Torino ma non lo fa bene: quando attacca #Conte tiene largo #Spin - X Vai su X
Napoli, da via Toledo al lungomare dilagano degrado e abusivi - E se da un lato Napoli piace ai visitatori proprio per la sua caotica autenticità, dall’altro lato l’anarchia avanza nel centro del centro ... Secondo ilmattino.it
Un 'fiume' umano in via Toledo con maglie Napoli - Un'onda azzurra si sta già dirigendo in piazza Plebiscito, a Napoli, dove il Comune ha installato uno dei tre maxi schermi, per guardare il match Napoli - Riporta ansa.it