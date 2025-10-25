Lanciata a Napoli su via Toledo Uanema | festa degli altri vivi la Halloween partenopea

Oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate animano per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città.. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Con 15 siti straordinariamente aperti tra basiliche, catacombe e ipogei e oltre 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli e visite guidate, la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli non è solo un calendario di eventi, ma un vero dispositivo civico che riapre la città alla sua memoria profonda, trasformando il confine tra vita e morte in uno spazio abitabile, ironico e dissacrante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it