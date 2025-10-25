Lancette indietro di un' ora si torna all' ora solare

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora pochi giorni e sarà tempo di spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, scatterà il cambio con il ritorno all’ora solare: le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, quindi saranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

