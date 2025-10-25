Lampedusa sul barcone di migranti trovato un razzo come quello da guerra
Sul barcone arrivato a Lampedusa, non c'erano solo migranti. È stato infatti ritrovato dai militari della guardia di finanza un "razzo" definito come "quelli da guerra". Il ritrovamento è avvenuto lunedì scorso e solo dopo alcuni giorni è stato fatto brillare. Il riserbo però è stato così fitto che nessuno sull'isola ha saputo nulla fino a stamattina quando gli isolani hanno sentito un forte botto e, inevitabilmente, tutti si sono allarmati. Intanto è di ieri la missione dei deputati sull'isola. "Lampedusa è la frontiera estrema dell'Europa e, al tempo stesso, una delle principali porte d'ingresso al nostro continente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
