L' amore per Chieti e per la cucina ereditato dalla famiglia | così nasce Futura il ristorante della chef Di Paolo nel salotto cittadino
Una passione per la cucina che arriva da lontano, dalle lunghe giornate insieme alle nonne con la farina nelle mani e i profumi del forno che inondavano le stanze. Un amore per la sua città, Chieti, con la voglia di ritagliarvisi uno spazio su misura, facendo qualcosa per gli altri. Nel mezzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Memoria e amore per la città: il viaggio di Teresio Cocco nel cuore di Chieti - facebook.com Vai su Facebook