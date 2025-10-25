Un confronto partecipato e concreto. L’Amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Rossetti (nella foto), con Giunta e consiglieri di maggioranza, ha incontrato la cittadinanza per tracciare un bilancio dei primi 15 mesi di mandato, ascoltare segnalazioni e proposte, e illustrare i prossimi interventi. "Abbiamo voluto chiamare l’iniziativa “Tagliando d’Amministrazione“ – spiega Rossetti – immaginandola come un controllo periodico del buon funzionamento della macchina comunale. La partecipazione è stata molto buona, segno di una comunità viva e interessata alla vita pubblica". L’assemblea si è accesa su temi concreti: pulizia delle strade, viabilità, comunicazione con il Comune, manutenzione urbana e servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Amministrazione fa il tagliando: "Critiche e idee, una comunità viva"