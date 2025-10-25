Lamine Yamal ingiocabile anche a ping pong | che risate nello spogliatoio!

La stella del Barcellona, Lamine Yamal, gioca a ping pong con il portiere del Barcellona Atletic, Diego Kochen. L'attaccante blaugrana non ne sbaglia una e si lascia andare a un'esultanza fragorosa!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamine Yamal ingiocabile... anche a ping pong: che risate nello spogliatoio!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Yamal ci va giù pesante: “Il Real ruba e si lamenta sempre” ? Lamine Yamal ha voluto ricordare che il Clasico non è una partita come le altre, gettando un po’ di benzina sul fuoco. Intervenuto al podcast di Chup Chup, il giocatore del Barcellona ha mandat - facebook.com Vai su Facebook

Lamine Yamal non firmerà più autografi, sigla un accordo per monetizzare la sua firma - X Vai su X

lamine yamal chi è la nuova fidanzata - Infatti Lamine Yamal nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Nicki Nicole, cantante argentina che ha appena compiuto 25 anni. Scrive gazzetta.it

L'ex fiamma di Lamine Yamal: "Non è così umile" e svela il "calendario di ragazze" - Fati Vazquez, l'influencer 30enne che ha frequentato Lamine Yamal quando lui aveva 17 anni, ha condiviso una serie di commenti schietti e controversi sulla sua esperienza con la star del Barcellona, ... Segnala corrieredellosport.it

Lamine Yamal stroncato da Bassetti: “Guardate cosa mangia in Sicilia. Dovrebbe stare attento” - Il professor Matteo Bassetti ha bacchettato Lamine Yamal per il suo regime alimentare nel corso della sua vacanza in Italia: "Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a ... Da fanpage.it