Lamenta sintomi dell’influenza per 20 giorni ma poi va in crisi | giallo sulla morte di una 30enne a Frosinone

Per una ventina di giorni lamentava i classici sintomi dell’ influenza stagionale. Invece, nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate, fino ad arrivare a una crisi respiratoria e poi alla morte. Succede a Frosinone e la vittima è Irene Edoardi, un’estetista di 30 anni, sposata e madre di un bambino piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha iniziato a mostrare i primi sintomi di quella che sembrava una semplice influenza e ha iniziato una terapia farmacologica. La chiamata al 118 dopo 20 giorni. Nelle ultime ore, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e hanno portato a una crisi respiratoria che le è costata la vita. 🔗 Leggi su Open.online