L' ambasciatore del Cile in visita nella provincia di Pisa
Pisa, 25 ottobre 2025 - Nei giorni scorsi l’Ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Augusto Vivaldi Véjar, ha compiuto un’intensa visita istituzionale nella provincia di Pisa, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il territorio pisano e il Paese sudamericano. L’iniziativa è stata organizzata dal Tavolo Provinciale delle Politiche Giovanili e dalla Consulta Provinciale di Pisa, in collaborazione con l’Ambasciata cilena. Il tour è iniziato giovedì 23 ottobre con la visita a Pisa, dove la delegazione cilena ha toccato tappa d’obbligo in Piazza dei Miracoli e successivamente al Comune, per un incontro dedicato al dialogo con i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
