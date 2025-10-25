Quando l’estate mediterranea cede il passo ai primi freddi, la Calabria rivela un volto inaspettato. Dimenticatevi le spiagge affollate e il mare cristallino: nell’entroterra della regione, tra le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, si estende un altopiano che sembra appartenere a un’altra geografia. La Sila è questo: un mondo verticale dove i boschi dominano l’orizzonte, dove i laghi specchiano cieli mutevoli, dove il tempo scorre secondo ritmi diversi da quelli della costa. In autunno, quest’area protetta si trasforma in un teatro naturale di colori e atmosfere. È il momento in cui la tavolozza cromatica esplode: il verde intenso dei pini larici – quella specie mediterranea che ha fatto della Calabria la sua patria – si mescola all’oro dei faggi, al rame dei castagni, all’ocra delle querce. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’altopiano calabrese dove l’autunno diventa spettacolo