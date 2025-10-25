L’alluvione a Bologna un anno dopo Bolognesi | Torrenti pioggia opere | ecco cosa bisogna sapere

Bologna, 25 ottobre 2025 – “Pensate alla piscina olimpionica accanto al Dall’Ara come fosse una casseruola, quella usata per le lasagne, e di rovesciarla su Bologna in un minuto. Poi, dopo il sessantesimo secondo, di rovesciarla un’altra volta sulla città. E così ancora e ancora, 240 volte, per quattro ore ”. L’occhio di Andrea Bolognesi è glaciale, e non solo per il colore azzurro elettrico, ma per la forza delle immagini che usa descrivendo la furia dell’alluvione. Il direttore del consorzio Canali di Bologna è stato scelto come ospite della prima puntata del vodcast ‘ Il Resto di Bologna ’, dedicata al primo anniversario del disastro che ha sconvolto la città a ottobre del 2024 e ha strappato alla vita Simone Farinelli, 20 anni appena, in Val di Zena ( qui il vodcast ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

