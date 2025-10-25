Manifestazione al Pirellino per dire no alle deroghe al “fattore di pressione“. Tradotto: si parla di discariche e localizzazione. Una questione tecnica che, però, rischia di avere conseguenze molto concrete sul territorio bresciano, come hanno sottolineato Tavolo Basta Veleni, Comitati Ambiente Ovest Bresciano e Legambiente Brescia nell’incontro con alcuni dei consiglieri regionali (Miriam Cominelli, Paola Pollini, Massimo Vizzardi, Diego Invernici, Mirco Guidetti i presenti, a Claudia Carzeri, Floriano Mazzardi e all’assessore Simona Tironi sarà inviata la documentazione). "L’assessore regionale all’Ambiente – commenta Angelo Bersini, Comitati Ambiente Ovest Bresciano - sta portando avanti la variante al Prgr (Piano regionale per la gestione dei rifiuti) che diminuirebbe la validità del fattore di pressione che oggi è l’unico ostacolo alla realizzazione di nuove discariche anche a Brescia, dove è già stoccato il 70% di rifiuti della regione, il 20% d’Italia, e dove si contano 11 discariche sulle 22 lombarde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’allarme: "Le discariche demoliscono le tutele ambientali"