L’Alaska a bordo di MSC Poesia Novità nel turismo di lusso dove a dominare è la natura

L’Alaska, con i suoi paesaggi spettacolari e la sua natura incontaminata, diventa la nuova meta del turismo di lusso. Dal 2026 MSC Poesia inaugurerà la sua prima stagione nell’Ultima Frontiera, portando a bordo per la prima volta l’MSC Yacht Club, il concetto di ospitalità esclusiva fino a oggi riservato alle unità più evolute della flotta. Per rendere possibile questa novità, la compagnia ha avviato uno dei più importanti interventi di rinnovamento della propria storia: MSC Poesia è stata ripensata, sostituendo parte delle cabine standard con suite MSC Yacht Club e creando così un’oasi privata all’interno della nave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

