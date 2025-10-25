L’aguzzino in manette Picchia la compagna e le rompe il setto nasale
Picchia la compagna e le rompe il naso, in manette un italiano 29 enne. Il fatto risale a qualche giorno fa e si è verificato a Melzo, l’arresto dell’uomo, 29 anni, è stato compiuto dai carabinieri di Gorgonzola. Qui, dopo l’aggressione, dopo essere stata messa al sicuro e medicata in ospedale, la vittima, un’italiana quarantenne, aveva formalizzato la denuncia nei confronti del compagno, raccontando una routine inaccettabile di insulti, soprusi e violenza psicologica e fisica. Fino all’ultimo episodio, al pestaggio e ai colpi al viso che hanno provocato alla donna la frattura delle ossa nasali e una prognosi ospedaliera di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
