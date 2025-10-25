L’agente del Kgb contro l’immobiliarista Putin attende Trump rilancia

Roma, 25 ottobre 2025 – L’ex immobiliarista di New York e l’ex agente segreto del Kgb, ecco la strana coppia: Donald Trump e Vladimir Putin attorno alla quale balla il mondo. Gemelli diversi, leader di due superpotenze con interessi a volte convergenti e a volte no, un po’ amici e un po’ avversari nello scenario della guerra in Ucraina, ma in fondo sempre pronti a stringere l’occhio l’uno all’altro con l’Europa che si sta svegliando solo ora. (FILES) US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin shake hands at the end of a joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

