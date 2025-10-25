L’aereo per 4 volte non può atterrare per la nebbia poi viene dirottato | così il cuore friulano arriva a destinazione

Attendeva da oltre un anno un cuore, ma quanto è arrivato il prezioso dono da una giovane deceduta a causa di un’emorragia cerebrale, la speranza di riceverlo si è affievolita a causa del maltempo. La donna salvata è una paziente di 53 anni con una grave cardiomiopatia dilatativa che si trova a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it