L’aereo per 4 volte non può atterrare per la nebbia poi viene dirottato | così il cuore friulano arriva a destinazione

Udinetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attendeva da oltre un anno un cuore, ma quanto è arrivato il prezioso dono da una giovane deceduta a causa di un’emorragia cerebrale, la speranza di riceverlo si è affievolita a causa del maltempo. La donna salvata è una paziente di 53 anni con una grave cardiomiopatia dilatativa che si trova a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

